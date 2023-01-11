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«Барса» может продать Рафинью летом ради увеличения лимита на зарплаты, если будет нужно. Клуб считает, что вернет 58 млн евро

«Барселона» считает, что при необходимости сможет отбить деньги, потраченные на Рафинью. Минувшим летом вингер перешел в каталонский клуб из «Лидса» за 58+7 млн евро.

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