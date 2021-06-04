ПОЛИТРОССИЯ

7 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    А я не против возвращения Михо Сааки в тбилисятник, он знает как добить вонючих кекелов. Готовность, с которой грызун...Саакашвили пореко...
  • Ваша Светлость
    На границе Усратии с Крымом Россия не станет мешать щеневмерликам построить стену. Меньше будут шастать гниды чесот...Депутаты Рады обв...
  • Ваша Светлость
    Всё-равно, пока какое-нить нагло-сакское корыто не отправят на корм рыбам и крабам, эти говнюки в памперсах будут пр...Глава британского...

Рогозин обратится к главе NASA с просьбой повлиять на отмену санкций

Рогозин обратится к главе NASA с просьбой повлиять на отмену санкций

Помощь в снятии американских санкций с предприятий России может помочь новый глава NASA Билл Нельсон.

Вернуться к статье
43
Обсудить
Владимр Семкин
ЧМО соскучился по жизни Запада
Ваша Светлость
Интересно, а китайцы тоже "пишут письма" пиндосам или сами работают?
Валерий Федосеев
Зря Рогозин письма пишет в пиндостан, не стоит перед приматами унижаться.@
Nikolia Vovchenko
Так ведь как бы оно ещё знак о себе подало

Картина дня

наверх