Рогозин обратится к главе NASA с просьбой повлиять на отмену санкций

ПОЛИТРОССИЯПолитикаРогозин обратится к главе NASA с просьбой повлиять на отмену санкцийПомощь в снятии американских санкций с предприятий России может помочь новый глава NASA Билл Нельсон.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинЧМО соскучился по жизни ЗападаВаша СветлостьИнтересно, а китайцы тоже "пишут письма" пиндосам или сами работают?Валерий ФедосеевЗря Рогозин письма пишет в пиндостан, не стоит перед приматами унижаться.@Nikolia VovchenkoТак ведь как бы оно ещё знак о себе подалоКомментировать
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