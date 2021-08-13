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AFP сообщило, что талибы захватили город Лашкаргах

AFP сообщило, что талибы захватили город Лашкаргах

В пятницу, 13 августа, стало известно, что боевики движения "Талибан", запрещенного в России, захватили административный центр провинции Гильменд – город Лашкаргах, расположенный на юге Афганистана.

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