AFP сообщило, что талибы захватили город Лашкаргах

В пятницу, 13 августа, стало известно, что боевики движения "Талибан", запрещенного в России, захватили административный центр провинции Гильменд – город Лашкаргах, расположенный на юге Афганистана.
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