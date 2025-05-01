Японские магазины предлагают побороться за возможность предзаказа Switch 2 тол...

Японские магазины предлагают побороться за возможность предзаказа Switch 2 только лояльным клиентам — строгие ограниченияАналитик Toyo Securities Хидэки Ясуда считает, что Nintendo поставит на японский рынок от 800 тысяч до 1 миллиона консолей Switch 2 к намеченному на 5 июня старту.