Японские магазины предлагают побороться за возможность предзаказа Switch 2 тол...

Японские магазины предлагают побороться за возможность предзаказа Switch 2 только лояльным клиентам — строгие ограниченияАналитик Toyo Securities Хидэки Ясуда считает, что Nintendo поставит на японский рынок от 800 тысяч до 1 миллиона консолей Switch 2 к намеченному на 5 июня старту.
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