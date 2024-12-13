Проект "Новогодний инспектор"

Перед праздниками инспекторы Госинспекции проводят консультацию для представителей объектов недвижимости – арендаторов и собственников, в основном коммерческих и в некоторых случаях дачных земельных участков.
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