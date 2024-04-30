Гран-при Майами-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь шестого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Майами. Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
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