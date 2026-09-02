Блогерша Оксана Самойлова выложила фото в крошечном бикини

Блогерша и телеведущая Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру в купальнике. Звезда поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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Уважаемые редакторы, а точно знаете, что это ком-то интересно!?