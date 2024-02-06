Небензя назвал удары по Ираку и Сирии попыткой властей США улучшить свой имидж

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал удары, которые Соединенные Штаты нанесли по территории Ирака и Сирийской Арабской Республики, попыткой американских властей улучшить свой имидж.
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