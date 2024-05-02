Заливаем киноа водой и завтрак уже на столе: легкий, но в то же время питательный

Не слишком тяжелый, но питательный завтрак всегда являлся залогом удачного и продуктивного дня. Одним из лучших вариантов будет приготовить утренний перекус из киноа, блюдо получится богатым белком и настолько простое, что почти не потребует времени на приготовление.