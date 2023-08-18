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Савченков о предсезонке: «Не будут люди у нас готовиться сами, в Америке другой менталитет. КХЛ не придет к такому подходу, да он нам и не нужен»

– На ваш взгляд, в КХЛ когда-нибудь будет так, как в НХЛ, в плане подхода к сезону – индивидуальная подготовка, короткий тренировочный лагерь и дальше начало регулярки? – Да нам бы хотелось (смеется).

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