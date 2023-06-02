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Минобороны РФ: отряд украинских боевиков подорвался на минном поле при попытке проникнуть в Белгородскую область

Минобороны РФ: отряд украинских боевиков подорвался на минном поле при попытке проникнуть в Белгородскую область

mil.gov.ua | Міністерство оборони України Отряд из 15 украинских военных подорвался на минном поле при попытке вторжения в Белгородскую область, заявили в Минобороны РФ.

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