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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Самый дорогой ИИ-стартап Европы Mistral увеличил оценку до €21 млрд

Самый дорогой ИИ-стартап Европы Mistral увеличил оценку до €21 млрд

Европейский ИИ-стартап Mistral привлек €3 млрд от инвесторов и увеличил свою оценку до €21 млрд. Раунд финансирования возглавила Samsung Electronics: ранее FT сообщала, что она планирует инвестировать в стартап около €1 млрд.

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