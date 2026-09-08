Самый дорогой ИИ-стартап Европы Mistral увеличил оценку до €21 млрд

Европейский ИИ-стартап Mistral привлек €3 млрд от инвесторов и увеличил свою оценку до €21 млрд. Раунд финансирования возглавила Samsung Electronics: ранее FT сообщала, что она планирует инвестировать в стартап около €1 млрд.
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