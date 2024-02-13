ВС РФ мгновенно ответили на обстрел Шебекино: в Волчанске рванули склады ВСУ

В прошлую ночь в Днепропетровской и Харьковской областях Украины гремели сильные взрывы. По предварительным данным, нацисты с Украины обстреляли пограничные районы Белгородской области, включая Шебекинский район.
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