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Спорт Уик-Энд

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L’Équipe: Головин был ближе к «Спартаку», чем к «Зениту». Но Царь остаётся в «Монако»!

L’Équipe: Головин был ближе к «Спартаку», чем к «Зениту». Но Царь остаётся в «Монако»!

Российский полузащитник Александр Головин остается в «Монако», несмотря на слухи о его возможном возвращении в РПЛ, сообщила авторитетная французская газета L’Équipe.

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