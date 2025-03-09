В "Динамо" рассказали о поддержке Овечкина для Тюкавина, получившего травму

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о том, как российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поддержал травмированного футболиста Константина Тюкавина.
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