О чем говорит «прокси» ВРП: за счет чего растет экономика Татарстана

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности («прокси» ВРП) за первое полугодие 2026-го в Татарстане вырос на 5,9%, тогда как по РФ снизился, пусть и всего на 0,1%.
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