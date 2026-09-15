❗️Лавров: Европейский союз, в отличие от США, по-прежнему стоит на «тупой позиции», что не признают Крым российским «Они заявляют, что никогда мы не признают Крым российским, Донбасс тоже не признают - только границы 1991 года.
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