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test mazurok

2 подписчика

❗️Лавров: Европейский союз, в отличие от США, по-прежнему стоит на «тупой позиции», что не признают Крым российским «Они заявляют, что никогда мы не признают Крым российским, Донбасс тоже не признают - только границы 1991 года.

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