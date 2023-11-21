«Пока это серая зона», — в Казахстане узаконят Starlink только в следующем году

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил на пресс-конференции в правительстве, что вопрос с использованием в стране интернета Starlink будет законодательно урегулирован только в следующем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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