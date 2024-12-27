Доход валидатора Solana JTO (JTO увеличивается в среднем на 32% в месяц в этом году

Платформа Jito, предоставляющая услуги стейкинга и рестейкинга в сети Solana, зафиксировала значительный рост доходов от приоритетных комиссий и “чаевых” в ноябре и декабре, который превысил 100 миллионов долларов в месяц.
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