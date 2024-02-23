Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Азиатский банк развития выделит $23 млн на финтех-образование в Индии

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит на 23 миллиона долларов для расширения доступа к качественному финтех-образованию, исследованиям и инновациям в международном финансовом технологическом городе в Гуджарате (GIFT City) в Индии, сообщают РИМА-новости со ссылкой на заявленин АБР.

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