В сети завирусилось видео с нападавшим на мужчину крабом

Необычная встреча произошла во Флориде и попала на видео. Мужчина заметил краба, который двигался в его сторону, держа в клешне предмет, похожий на небольшое лезвие.
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