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Салихамиджич превысил скорость в Мюнхене на 26 км/ч и не явился в суд. Кана ранее лишили прав на 30 дней за это же

Хасана Салихамиджича обвиняют в превышении скорости в пределах города. Как сообщает Bild, в окружном суде Мюнхена состоялось слушание по делу спортивного директора «Баварии».

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