Новости СВО: Курахово освобождено, оборона ВСУ у Часов Яра валится

Курахово полностью перешло под контроль ВС РФ, идёт зачистка прилегающей территории. Российские войска освободили Воздвиженку на Донецком направлении и продавили оборону противника к северу от Часовоярского огнеупорного комбината.
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