Ефимов: с начала года в Москве ввели 7,4 млн квадратных метров недвижимости

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с января этого года в городе было введено в эксплуатацию более 300 объектов недвижимости суммарной площадью 7,4 млн кв.
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