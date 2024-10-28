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Царьград

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  • Русский Россиянин
    Зверь это надо выселять оно творит что хочет это что за такое творитсяБородачи с цепями...
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В Воронеже загорелся рынок: видео

В Воронеже загорелся рынок: видео

Кольцовский рынок загорелся в Воронеже утром 28 октября.В Воронеже начался пожар на Кольцовском рынке, сообщает ГУ МЧС по региону в телеграм–канале.

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