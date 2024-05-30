Русские вертолетчики сорвали ротацию подразделений ВСУ в Харьковской области

Экипажи "Аллигаторов" ВКС России сорвали ротацию противника в зоне группировки "Север".Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м "Аллигатор", транспортно-боевого вертолёта Ми-35м и многоцелевого вертолёта Ми-8 поразила подразделения ВСУ и сорвала ротацию украинских военнослужащих в Харьковской области.
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