Red Bull оформила дубль в спринт-квалификации в Шпильберге, Хэмилтон – 18-й

Red Bull оформила дубль в спринт-квалификации в Шпильберге, Хэмилтон – 18-йGetty Images / Red Bull Content PoolЛидер чемпионата мира Формулы 1 Макс Ферстаппен следом за основной квалификацией Гран При Австрии выиграл шутаут к субботнему спринту.