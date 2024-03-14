В Дебальцево открыли молодежный центр имени погибшей в Донецке Марии Пироговой

ДОНЕЦК, 14 марта, ФедералПресс. Благодаря Ассоциации волонтерских центров и проекту #МЫВМЕСТЕ в Дебальцево открыли молодежный центр имени общественной деятельницы Марии Пироговой, трагически погибшей в 2022 году в результате обстрела города Донецка.
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