Валентина Литвяк

До выборов было ясно, что победит Трамп. В США правит не Президент, а сионисты банкиры и промышленники. Умственные способности кандидатов в Президенты у них на последнем месте. Харрис только ширма, за которой готовилась победа Трампа. Трамп представитель интересов иудеев , сионистов США и Израиля. Обещая покончить с войной на украине за 24 часа он может выполнить свое намерение только в случае внезапной атаки всеми ядерными и не ядерными ракетами по России . Маск готов помогать ему всей силой своих средств и возможностей.