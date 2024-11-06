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Политика как она есть

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Маск отреагировал на результаты выборов в США

Маск отреагировал на результаты выборов в США

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США и первых результатов электорального процесса отреагировал на отрыв кандидата от республиканцев Дональда Трампа словами «гейм, сет и матч».

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Комментарии
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Валентина Литвяк
До выборов было ясно, что победит Трамп. В США  правит не Президент, а сионисты банкиры и промышленники. Умственные способности кандидатов в Президенты у них  на последнем месте. Харрис  только ширма, за которой готовилась победа Трампа. Трамп представитель  интересов иудеев , сионистов США и Израиля. Обещая покончить с войной на украине за 24 часа  он может выполнить свое намерение только в случае внезапной атаки всеми ядерными и не ядерными ракетами по России . Маск готов помогать ему всей силой своих средств и возможностей.
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11 час.
Сергей Вергун
Трамп ещё не победил. Только 17 декабря будет известен победитель - такова выборная система в США. Голосование выборщиков происходит тайно, а проголосовать они могут как угодно.
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10 час.
В С
Я тоже.
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7 час.

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