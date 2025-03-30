«Подростки ползали в клубах слезоточивого газа» Гитлер заставлял людей служить себе с малых лет. Как он превратил их жизнь в ад?

Во время Второй мировой войны немецкий учитель Карл Гённер не воевал в гитлеровской армии, но возглавлял ячейку нацистской партии, став не только свидетелем, но и невольным участником многих страшных событий того времени.
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