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За 75 лет число рождений в Европе сократилось вдвое, а в Африке выросло вчетверо

За 75 лет число рождений в Европе сократилось вдвое, а в Африке выросло вчетверо

За 75 лет демографическая карта мира претерпела существенные изменения - число рождений в мире увеличилось, при этом в Европе, включая Россию, оно уменьшилось, а в Африке подскочило.

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