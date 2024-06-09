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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомуха про РПЛ: «Нужен качественный лимит, игроки с матчами за сборную. В лиге много иностранцев, не превосходящих по уровню россиян. Другое дело – Халк и Витцель»

«На сегодняшний день тенденция такова, что в чемпионате много иностранных футболистов, не превосходящих по уровню игроков с российским паспортом.

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