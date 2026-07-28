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Секреты полива: как получить богатый урожай перцев в теплице и в открытом грунте

В августе при поливе перцам необходимо уделять особое внимание: с одной стороны, они активно плодоносят и нуждаются во влаге, с другой — ночи становятся прохладнее, и растение естественным образом замедляет рост новой зелени.

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