Секреты полива: как получить богатый урожай перцев в теплице и в открытом грунте

В августе при поливе перцам необходимо уделять особое внимание: с одной стороны, они активно плодоносят и нуждаются во влаге, с другой — ночи становятся прохладнее, и растение естественным образом замедляет рост новой зелени.
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