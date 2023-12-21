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Царьград

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Самара в декабре начала готовиться к пляжному сезону 2024 года

Самара в декабре начала готовиться к пляжному сезону 2024 года

Самара готовится к купальному сезону 2024 года, несмотря на зимние холода.Городская администрация опубликовала постановление, в котором было объявлено о планах обустроить девять пляжей для горожан в летний период.

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