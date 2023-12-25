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Туман как одно из опасных условий для езды за рулем

Туман как одно из опасных условий для езды за рулем

Туман одно из опасных условий для езды за рулем, и рекомендуется избегать вождения в такую погоду. Но куда деваться, если в этом есть необходимость?В первую очередь стоит подготовиться, осмотрев свой автомобиль.

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