Как и следовало ожидать, пококетничав для приличия, Зеленский отказался отдавать власть. Война, заявил он в интервью западному ТВ, «это моя ответственность».
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