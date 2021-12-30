НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

144 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Осипов
    это про "руку протянутую" https://www.youtube.com/watch?v=uACsKQAxTXUЕвропа доигралась...
  • КОРМЧИЙ
    Причём здесь ножки Буша ? Вы вообще в теме ,о чем мы с Лисовским обсуждаем ?Европа доигралась...
  • Георгий Осипов
    как быстро вы забыли "ножки буша".......Европа доигралась...

Смертность от «Омикрона» на 75% меньше предыдущих штамов

Смертность от «Омикрона» на 75% меньше предыдущих штамов

Уровень смертности при штамме COVID-19 «Омикрон» — на 75% ниже, чем в предыдущие волны заболевания. К такому выводу пришли ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории, передает The Telegraph.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх