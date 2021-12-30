Смертность от «Омикрона» на 75% меньше предыдущих штамов

Уровень смертности при штамме COVID-19 «Омикрон» — на 75% ниже, чем в предыдущие волны заболевания. К такому выводу пришли ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории, передает The Telegraph.
Уровень смертности при штамме COVID-19 «Омикрон» — на 75% ниже, чем в предыдущие волны заболевания. К такому выводу пришли ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории, передает The Telegraph.
Свежие комментарии