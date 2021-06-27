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РЖД: вакцинация по правилам и без. Правительство вернуло металлургам должок. GEFCO на выданье. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД: вакцинация по правилам и без. Правительство вернуло металлургам должок. GEFCO на выданье. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было введение экспортных пошлин для металлургов, распоряжение президента Владимира Путина перевести РЖД на российские инновационные вагоны и отказ от выплат дивидендов РЖД по итогу 2020 года.

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