РЖД: вакцинация по правилам и без. Правительство вернуло металлургам должок. GEFCO на выданье. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было введение экспортных пошлин для металлургов, распоряжение президента Владимира Путина перевести РЖД на российские инновационные вагоны и отказ от выплат дивидендов РЖД по итогу 2020 года.
В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было введение экспортных пошлин для металлургов, распоряжение президента Владимира Путина перевести РЖД на российские инновационные вагоны и отказ от выплат дивидендов РЖД по итогу 2020 года.
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