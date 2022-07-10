ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка 14 cнарядами

ВСУ выпустили 14 снарядов по Пантелеймоновке, ДНР и по Кировскому району Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).