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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Кировский район Донецка 14 cнарядами

ВСУ выпустили 14 снарядов по Пантелеймоновке, ДНР и по Кировскому району Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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