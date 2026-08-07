Политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики полковник Андрей Пинчук рассказал, что боевой искусственный интеллект (ИИ) США Palantir помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) спланировать теракты на территории России и удары в зоне специальной военной операции (СВО).
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