Аделия Петросян сдвоила четверные флип и тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах

Фигуристка зашла на четверной флип и четверной тулуп, но вместо обоих прыжков сделала «бабочку». Далее Аделия Петросян чисто исполнила каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной риттбергер, секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии