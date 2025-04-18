Депутат и бизнесмен из Курска дали показания на экс-чиновников Дедова и Смирнова

Против экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова были даны показания гендиректором ООО «КТК сервис» Андреем Воловиковым и находящимся в зоне СВО депутатом Максимом Васильевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии