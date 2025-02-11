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Петербургский дневник

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Суд рассмотрит дело лидера группы «Ногу свело!» об отсутствии маркировки иноагента

Суд рассмотрит дело лидера группы «Ногу свело!» об отсутствии маркировки иноагента

Максиму Покровскому грозит штраф до 50 тысяч рублей Таганский суд Москвы в следующий понедельник, 17 февраля, рассмотрит протокол в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом).

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