Суд рассмотрит дело лидера группы «Ногу свело!» об отсутствии маркировки иноагента

Максиму Покровскому грозит штраф до 50 тысяч рублей Таганский суд Москвы в следующий понедельник, 17 февраля, рассмотрит протокол в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом).
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