Он решил стать рыбаком. Вышел на пенсию и получил неплохую компенсацию. Вот и купил лодку. Большую такую, с палубой и двумя моторами.
ЛОВЕЦ РЫБ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Он решил стать рыбаком. Вышел на пенсию и получил неплохую компенсацию. Вот и купил лодку. Большую такую, с палубой и двумя моторами.
Свежие комментарии