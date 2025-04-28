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Приколисты

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ЛОВЕЦ РЫБ

ЛОВЕЦ РЫБ

Он решил стать рыбаком. Вышел на пенсию и получил неплохую компенсацию. Вот и купил лодку. Большую такую, с палубой и двумя моторами.

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