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62% опрошенных россиян считают, что брак необходим для закрепления романтических отношений

62% опрошенных россиян считают, что брак необходим для закрепления романтических отношений

Накануне Дня семьи любви и верности «Вебер» спросил у граждан нашей страны, зачем они вступают в бракСреди основных причин брака респонденты выделяют любовь (54%), желание продолжить род (44%) и стремление создать семью (32%).

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