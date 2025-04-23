Дипломаты США не придут на мероприятия к годовщине войны во Вьетнаме

Приказ не принимать участия в мероприятиях, посвященных 50-й годовщине окончания войны во Вьетнаме, американским дипломатам в стране отдала администрация президента США Дональда Трампа, 22 апреля сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.