В Минобороны отчитались об отражении трех попыток ВСУ прорваться через границу России в Курской области

За сутки противник лишился более 380 военных и 11 единиц бронетехники, указали в ведомствеВ Министерстве обороны России сообщили, что в течение суток были отражены три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый путь и Медвежье Курской области.