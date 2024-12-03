Наследие Золотой Орды: почему русские стали воевать как монголо-татары

Отечественная армия вплоть до начала XVIII века сильно отличалась от западных войск, что во многом объясняется ордынским наследием, вследствие которого долгое время основной боевой единицей Руси была лёгкая кавалерия.
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