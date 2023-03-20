Ветеран боевых действий из США Ноктис Дрейвен выступил с заявлением о том, что конфликт, развернувшийся на территории Украины, давно бы подошел к концу, если бы Запад перестал оказывать помощь Киеву, продлевая таким образом его «боль и страдания».