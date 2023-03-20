Общественная служба новостей

1 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Люсенька опять полезла на глаза. Спокойно жить не умеет. Да что уж там нравится в ваших наступлениях? Или опять помер...Арестович заявил,...
  • Стефания Новак
    Ни в коем случае нельзя верить зеленскому. ОБМАНЕТ! И опять через некоторое время опять возникнут националисты бандер...AT: Зеленский гот...
  • Вовладар Даров
    Хороша,как прежде!Поправившаяся на ...

Ветеран ВС США Дрейвен назвал Украину пациентом, которому Запад продлевает страдания

Ветеран ВС США Дрейвен назвал Украину пациентом, которому Запад продлевает страдания

Ветеран боевых действий из США Ноктис Дрейвен выступил с заявлением о том, что конфликт, развернувшийся на территории Украины, давно бы подошел к концу, если бы Запад перестал оказывать помощь Киеву, продлевая таким образом его «боль и страдания».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх