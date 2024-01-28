Почему восстал Техас и чем это грозит Америке?

В США усугубляется политический кризис. Власти штата Техас бросили открытый вызов Белому дому и отказались подчиняться его приказам прекратить сооружать заграждения из колючей проволоки на границе с Мексикой.
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